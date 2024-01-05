通用汽车去年在华销量约 210 万辆，今年将引入全尺寸车型 TAHOE、YUKON

IT之家 1 月 5 日消息，通用中国今日发布新闻稿宣布，2023 年在华取得约 210 万辆的零售销量，全年销量四分之一以上为新能源车型。

各细分品牌销量情况如下：

凯迪拉克品牌 2023 年销量逾 18.3 万辆，品牌旗下最畅销车型为 CT5。

别克品牌 2023 年销量超 51.7 万辆，去年陆续推出 E5、E4 两款纯电 SUV 车型。

雪佛兰品牌全年销量约 16.9 万辆，旗下最畅销车型为全新科鲁泽。

上汽通用五菱旗下品牌合计全年销量逾 120 万辆，全新五菱星光插混版交付两个月以来销量已破万。

通用汽车还宣布，2024 年将进一步加快在中国市场的新能源产品投放，两款全尺寸 SUV 车型雪佛兰 TAHOE（太浩）、GMC YUKON（育空）将于今年正式引入。IT之家附图如下：

据IT之家此前报道，通用汽车 2023 年全年汽车销量为 2,594,698 辆（同比增长 14.1%），其中包括第四季度的 625,176 辆。在去年第四季度，通用汽车共售出了 19,469 辆纯电动车，约占总销量的 3.1%。

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