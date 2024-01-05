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通用汽车去年在华销量约 210 万辆，今年将引入全尺寸车型 TAHOE、YUKON

2024/1/5 16:54:16 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 1 月 5 日消息，通用中国今日发布新闻稿宣布，2023 年在华取得约 210 万辆的零售销量，全年销量四分之一以上为新能源车型

各细分品牌销量情况如下：

  • 凯迪拉克品牌 2023 年销量逾 18.3 万辆，品牌旗下最畅销车型为 CT5。

  • 别克品牌 2023 年销量超 51.7 万辆，去年陆续推出 E5、E4 两款纯电 SUV 车型。

  • 雪佛兰品牌全年销量约 16.9 万辆，旗下最畅销车型为全新科鲁泽。

  • 上汽通用五菱旗下品牌合计全年销量逾 120 万辆，全新五菱星光插混版交付两个月以来销量已破万。

通用汽车还宣布，2024 年将进一步加快在中国市场的新能源产品投放，两款全尺寸 SUV 车型雪佛兰 TAHOE（太浩）、GMC YUKON（育空）将于今年正式引入。IT之家附图如下：

据IT之家此前报道，通用汽车 2023 年全年汽车销量为 2,594,698 辆（同比增长 14.1%），其中包括第四季度的 625,176 辆。在去年第四季度，通用汽车共售出了 19,469 辆纯电动车，约占总销量的 3.1%。

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关键词：通用汽车

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