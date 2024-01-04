政府不补厂家补，通用在美国为部分电动汽车提供 7500 美元折扣

IT之家 1 月 4 日消息，今年美国推出了电池新规，导致当地更多电动汽车失去了最高 7500 美元的税收抵免资格，这其中也包括了通用汽车旗下的两款新车型：凯迪拉克锐歌和雪佛兰开拓者 EV。

据美国底特律当地媒体 Detroit Free Press 今日报道，通用汽车公司宣布为此“自掏腰包”，给这两款车型提供 7500 美元（IT之家备注：当前约 53700 元人民币）的税收抵免费用，相当于当地消费者购买这两款车仍可享受 7500 美元优惠。

▲ 在华销售的凯迪拉克锐歌，图源通用

目前通用汽车在美国销售的电动汽车包括即将停产的雪佛兰 Bolt EV 和 Bolt EUV，以及上述两款基于奥特能平台的新车。在去年的前几个季度，锐歌和开拓者 EV 的销量维持着持续上升的趋势，但大部分仍由雪佛兰的两款“老爷车”把持。

据报道，雪佛兰 Bolt EV 和 Bolt EUV 去年第四季度在全美贡献了 12551 辆的销量，凯迪拉克锐歌为 3820 辆，雪佛兰开拓者 EV 仅有 463 辆。

▲ 雪佛兰开拓者 EV

据IT之家此前报道，特斯拉曾在去年年底提醒用户：从 2024 年 1 月 1 日起，Model 3 后驱版和 Model 3 长续航版的税收抵免将降至 3750 美元（当前约 26850 元人民币）。

美国新能源车税收减免政策可以为消费者节省高达 7500 美元的购车费用。通用汽车方面曾称，锐歌、开拓者 EV 两款车失去减免资格的原因是两个“次要的”零部件，并表示公司已经提前制定了明年年初采购合格部件的计划，预计明年年初重新获得补贴资格。

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