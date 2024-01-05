王化公布“小米汽车 SU7 终极辟谣”：发布会结束前所有版本、售价信息和海报都是假的

IT之家 1 月 5 日消息，小米公关部总经理王化今日在微博公布“小米汽车终极辟谣”，声称“直到正式的小米汽车产品发布会结束前，所有带有小米汽车版本和售价的信息、海报都是假的”。

IT之家从微博中得知，王化在过去两天中曾三次辟谣澄清小米汽车的“价格 P 图”：

正式发布前不可能有售价和政策，别相信所谓的内部人传言，没有人知道真正的价格，甚至正式的发布时间，因为一切都还没有确定。 如何评估看到的定价海报是不是真的？很简单，看看小米汽车官方账号有没有发，看看我有没有发。

另据此前报道，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 1 月 2 日在微博发文称，“小米 SU7，同档谁与争锋？”对此网友称不知道同档对手是谁，并催促雷军尽快公布小米汽车售价，对此雷军回应称：“50 万以内，有对手吗？”

而在此前 12 月 28 日的小米汽车预发布会上，雷军曾称小米汽车定价不可能是 9.9 万和 14.9 万，同等电池配置的车均价都在 40 万以上。此前他曾多次暗示，这次小米汽车“会有点贵，但贵得有道理。”

▲ 图源 IT之家图赏“小米汽车 SU7 Max「海湾蓝」实拍”

相关阅读：

《网友催小米汽车公布价格，雷军：50 万以内有对手吗？》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。