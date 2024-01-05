京东：超千万自营商品采购自动化率超 85%，平均现货率超过 95%

IT之家 1 月 5 日消息，京东云今日公布了京东购物平台的一些新数据，超千万自营商品采购自动化率超 85%。

京东云表示，京东在行业内创造性提出并应用了“端到端库存管理”技术，缩短了库存管理决策过程链条，提升了补货决策的精准度。基于京东云提供的计算能力，京东在自营商品 SKU 数量超过 1000 万的基础上，实现采购自动化率超过 85%，平均现货率超过 95%，库存周转天数降至近 30 天。

京东物流方面，京东物流多地“亚洲一号”在存储、拣选、打包、分拣、运输、配送等全环节大规模使用智能软硬件系统。基于京东云的算力支持，机器人搭载 AI 算法，号称能够自动完成包裹的扫码和称重，以最优路线实现秒级投递，人机协同，效率提升 3 倍以上。

京东云自主研发的统一存储平台云海，可以做到千万级 IOPS，延迟低至百微秒，通过存算分离技术架构，节省成本超 30%；混合多云操作系统云舰基于大规模混部技术，整体资源成本下降 35%；基于液冷技术，京东云新一代绿色数据中心已实现全年运行 PUE 低于 1.1（IT之家注：PUE = 数据中心总能耗 / IT 设备能耗，越接近 1 代表能效水平越高），基础设施能耗节省 30%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。