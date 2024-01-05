育碧经典游戏《魔法门：英雄交锋 决定版》宣布推出 PS4 / Switch 平台实体版，售 34.99 美元起

IT之家 1 月 5 日消息，育碧经典 IP“魔法门”衍生游戏《魔法门：英雄交锋 决定版（Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition）》已在 2023 年 7 月 21 日发售，Steam 国区定价 58 元，好评率 70.56%“多半好评”。

游戏发行商 Limited Run Games 日前宣布，本作将为索尼 PS4 及任天堂 Switch 游戏机推出实体版本，相关版本将在 1 月 9 日起开始发货，其中豪华版除了游戏本身外，还附带海报、徽章和亚克力立牌等额外物品。

IT之家整理价格信息如下：

据悉，该游戏基于 Capybara Games 开发的 NDS 版《魔法门：英雄交锋》，收录了游戏全 DLC、更新了角色头像、改进了游戏质量，并号称拥有一个“完全经过重制”的扩展在线模式。

《魔法门：英雄交锋》是一款集解谜、战略和角色扮演为一身的独特游戏：计划你的每一步行动，结合你的攻击，在三消解谜的战斗场景中击败你的敌人，升级你的英雄和生物，向你的对手发动越来越强的破坏性攻击，发挥你内心的战略思想，带领你的部队走向胜利。

《魔法门：英雄交锋》的故事发生在《魔法门之英雄无敌 V》传奇的 40 年前，讲述了分散在亚山的五个不同地区的五位英雄的故事。每个英雄都必须踏上自己的危险道路，以增强实力、揭开恶魔的阴谋，并最终拯救他们的世界免于毁灭。