微软品牌电脑配件获得“新生”：Incase 将推 Designed by Microsoft 系列产品

IT之家 1 月 5 日消息，电脑和智能手机配件制造商 Incase 今日宣布与微软达成合作，并于今年重新推出微软品牌的电脑配件。根据协议，Incase 的母公司 Onward Brands 将获得微软电脑配件的授权和一系列相关知识产权。

据官方介绍，微软原有的 Sculpt 人体工学键盘、Modern 鼠标、无线桌面键鼠套装“850”和时尚网络摄像头等畅销产品将以“Designed by Microsoft”（微软设计）的名义在 Incase 品牌下销售，该系列预计将于今年晚些时候推出。

Onward Brands 的首席执行官 Charlie Tebele 在接受 The Verge 采访时表示，旗下即将推出的新品各方面基本与微软以往推出的产品相同，但只是换成了 Incase 品牌。

据IT之家此前报道，微软去年 4 月曾宣布不再生产、销售 Microsoft 品牌的电脑配件，包括鼠标、键盘和摄像头等。这意味着微软品牌的电脑配件将退出市场，结束了近 40 年的历史。微软表示，未来将专注于 Surface 品牌的电脑配件，包括鼠标、键盘、笔、扩展坞、自适应配件等。

微软曾表示，Surface 品牌将成为其电脑配件业务的新的主力，而微软品牌的电脑配件将在库存消耗完毕后停止销售。

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