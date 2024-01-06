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首页 > Win11之家>Win11快讯

消息称微软 4 月发布 Win11 24H1 更新，新增支持 Wi-Fi 7

2024/1/6 8:24:58 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 6 日消息，根据戴尔的宣传物料，微软计划 2024 年 4 月推出 Windows 11 24H1 更新，并添加对 Wi-Fi 7 的支持。

戴尔作为微软的主要硬件合作伙伴，对于 Windows 11 系统的发布计划应该是知情的，而且这个时间点和英特尔 Wi-Fi 7 驱动程序“有待操作系统支持”相吻合。

微软官方并未提及关于 Windows 11 24H1 更新的内容细节，不过预估是规模较小的“Moment 5”更新。

IT之家此前报道，与 10 月 31 日发布的 23H2 大更新以及一些之前的 “Moment” 更新不同，Windows 11 的下一个功能更新不会带来太多新功能或突破性改变，主要聚焦于一些细微的改进、优化以及符合《数字市场法案》的调整。

据悉，Windows 11 “Moment 5” 更新将带来改进的小组件体验，例如期待已久的隐藏新闻源选项。此外还将有辅助功能和分享方面的改进，适用于 Windows 365 集成的功能，以及自带应用的更新（例如记事本的字符计数器，Microsoft Store 的新板块等）。

对于居住在欧盟的用户，“Moment 5” 更新将允许他们只需点击几下即可卸载微软 Edge 浏览器。

相关阅读：

消息称微软 Win11 Moment 5 更新将于 2024 年 2 月推出，聚焦小幅改进

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关键词：Win11微软WiFi7

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