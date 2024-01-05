微软内测浏览器首页插件“WowTab”：支持自定义小组件，可播放白噪音

IT之家 1 月 5 日消息，据IT之家小伙伴投稿反馈，微软正在测试一款全新的浏览器首页插件“WowTab”。根据官方的介绍来说，这个插件将专注于效率提升，号称“打造浏览器主页新形态”。

该插件提供的浏览器主页包含支持随意拖动的各种小组件、必应壁纸，且支持自定义调节壁纸样式。目前已经上架的小组件包括当前目标、背景音乐、番茄时钟、高清壁纸、网站导航等。

当前目标：目标小组件，让你的目标更清晰，帮助你更聚焦于当下目标。 背景音乐：多类型白噪音可供选择，提供沉浸式的工作及学习氛围。 番茄时钟：利用番茄工作法，养成专注习惯，告别拖延症。 网站导航，快捷访问：提供多类型网站导航，方便高效，支持快速添加常用网站，自定义网站类别名称。

布局上，该插件的左边栏预设三个板块“主页”“学习”“AI”，主页提供了上文所述的各种插件，“学习”和“AI”则列出了与对应主题相关的网站列表。同时，用户还可在左边栏添加自定义分组，并将对应的网站整理进去。

需要注意的是，这款插件暂未在 Edge 加载项商店上架，但是官网提供了 Zip 压缩包供用户离线安装。

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