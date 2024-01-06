差距缩短至 1000 亿美元，微软有望超越苹果成为“美国最有价值公司”

IT之家 1 月 6 日消息，根据财经网站 MarketWatch 近日发布的博文，表示微软公司市值不断缩小和苹果公司的差距，并有望重新夺回“美国最有价值公司”的头衔。

IT之家查询市值信息，目前微软公司市值为 2.73 万亿美元（IT之家备注：当前约 19.57 万亿元人民币），苹果公司市值 2.82 万亿美元（当前约 20.22 万亿元人民币），两者仅约 1000 亿美元（当前约 7170 亿元人民币）。

自 2021 年 11 月 17 日以来，苹果公司的市值从未低于微软公司；是自 2021 年 11 月 22 日以来的最小差距。

与苹果公司相比，微软公司今年的股价走势稍强，2023 年上涨了 57%，而苹果公司上涨了 48%，且微软股价在 2024 年初的跌幅也较小。

微软股价反弹的原因是企业支出保持稳定，为公司的 Azure 云计算业务提供了支持。Azure 也受益于人工智能热潮，分析师指出，人工智能似乎正在帮助该公司在云计算领域超越竞争对手 Alphabet 公司。

而反观苹果公司，苹果公司最近几个季度的业务停滞不前，该公司已连续四个季度出现营收同比下滑，2024 年迄今已有两位分析师下调了苹果股票评级，警告智能手机市场可能面临持续压力。

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