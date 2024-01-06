宁夏完成国家第一批 300 万千瓦“沙戈荒”光伏发电项目并网

IT之家 1 月 6 日消息，据宁夏发改委，浙能宁东 50 兆瓦光伏复合发电项目日前全容量并网，标志着宁夏圆满完成了国家第一批 300 万千瓦沙漠、戈壁、荒漠光伏基地建设任务。

宁夏发改委介绍，“十四五”以来，国家发改委、国家能源局先后分批次印发大型风电光伏基地项目清单，宁夏银东直流外送 100 万千瓦光伏项目、灵绍直流外送 200 万千瓦光伏项目纳入第一批基地清单，浙能宁东 50 兆瓦光伏复合发电项目则是银东直流外送 100 万千瓦光伏项目的一部分。宁夏成为全国率先完成第一批基地任务的省区之一。

IT之家注意到，2022 年 2 月 27 日，国家发展改革委和国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》中提出，以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点规划建设大型风电光伏基地。

图源国网宁夏电力公众号

值得一提的是，截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏新能源装机达到 3600.15 万千瓦，光伏装机达到 2136.5 万千瓦，预计 2030 年青海新能源建设规模将超过 1 亿千瓦。

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