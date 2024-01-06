微软预告 PowerToys 0.77 ，新增 Command Not Found 实用工具

IT之家 1 月 6 日消息，Clint Rutkas 近日发布推文，预告 PowerToys 0.77 版本新特性，将引入名为“Command Not Found”的全新工具，正在进行最后的打磨和优化。

Clint Rutkas 是微软开发者体验部门的负责人，负责 Windows、Windows Terminal、Dev Home 和 PowerToys 等产品。

“Command Not Found” 是全新的实用工具，在检测到输入错误的命令后，可以提供软件包安装建议。该功能需要 PowerShell 7.4 版本，因此默认情况下是关闭的。

“Command Not Found” 是一个 PowerShell 模块，在用户输入命令遇到错误之后，会自动执行检测和分析。

该模块会分析错误，并建议安装可能的 WinGet 软件包。IT之家附上示例如下，检测到是因为未安装 Visual Studio Code 的情况下尝试执行命令，PowerShell 会建议通过 winget 安装。

该功能旨在提示用户采取哪些措施来解决命令提示符中缺少的组件或输入错误。

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