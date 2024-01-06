中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”今日上线运行，搭载 72 位超导量子芯片“悟空芯”

IT之家 1 月 6 日消息，据“本源量子”公众号消息，1 月 6 日上午 9 时，中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”，在本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（简称本源量子）正式上线运行。

IT之家注意到，该量子计算机搭载 72 位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。

超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。安徽省量子计算工程研究中心副主任孔伟成博士介绍，“本源悟空”匹配了本源第三代量子计算测控系统“本源天机”，在国内首次真正落地了量子芯片的批量自动化测试，量子计算机的整机运行效率提升了数十倍。

量子计算芯片安徽省重点实验室副主任贾志龙博士介绍，“悟空”搭载的是 72 位超导量子芯片“悟空芯”。这款芯片在中国首条量子芯片生产线上制造，共有 198 个量子比特，其中包含 72 个工作量子比特和 126 个耦合器量子比特。

在“悟空芯”之前，24 比特超导量子计算机是本源量子“悟源”系列商用量子计算机的最新产品。2020 年本源量子上线首台国产超导量子计算机“本源悟源 1 号”，搭载超导 6 比特量子处理器夸父 KF C6-130 和本源量子测控一体机。“本源悟源 2 号”沿用了“本源悟源 1 号”的设计架构。

本源量子官方路线图显示，到 2025 年，本源量子将突破 1000 位量子比特，达到 1024 位量子比特，并将运用量子计算尝试在不同行业领域解决对应的问题，研制出行业领域的专用量子计算机。

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