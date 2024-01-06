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微软：谷歌 Chrome 浏览器 “追踪保护”功能影响 Microsoft 365 服务

2024/1/6 9:35:39 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 6 日消息，谷歌已面向 1% 的 Chrome 稳定版用户，开启了“追踪保护”（Tracking Protection）功能。微软今天发布公告，表示 Chrome 浏览器用户开启该功能后，会影响 Microsoft 365 服务。

微软表示 Chrome 浏览器用户开启该功能之后，虽然大多数 Microsoft 365 服务及其工具都可以正常运行，但也导致部分功能无法正常使用，IT之家附上列表如下：

SharePoint Online

  • 无法从 SharePoint 或管理中心创建网站

  • 无法访问 Viva Engage 或连接器网络部件

OneDrive for Business

  • 无法通过 Microsoft 365 应用程序启动器访问最近文档

Microsoft Teams

  • 无法从应用程序托盘访问 OneDrive

  • 无法访问 Teams 频道内的“文件”选项卡

  • 无法访问 Viva 连接

微软建议受影响的用户尽可能使用 Microsoft Edge，以避免这些问题。Chrome 浏览器管理员也可以禁用“跟踪保护”功能，恢复用户使用。

IT之家此前报道，谷歌已经邀请用户测试这项新特性，在 chrome://settings/ cookies 页面下引入了名为“追踪保护”（Tracking Protection）的全新页面，默认设置为“标准”。

该工具整合浏览器现有隐私功能，启用“标准”模式之后，可以阻止大部分第三方 cookie，但为了确保网站正常运行并不会完全阻止。

相关阅读：

谷歌 Chrome 浏览器正推进“追踪保护”功能

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关键词：微软Chrome

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