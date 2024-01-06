微软：谷歌 Chrome 浏览器 “追踪保护”功能影响 Microsoft 365 服务

IT之家 1 月 6 日消息，谷歌已面向 1% 的 Chrome 稳定版用户，开启了“追踪保护”（Tracking Protection）功能。微软今天发布公告，表示 Chrome 浏览器用户开启该功能后，会影响 Microsoft 365 服务。

微软表示 Chrome 浏览器用户开启该功能之后，虽然大多数 Microsoft 365 服务及其工具都可以正常运行，但也导致部分功能无法正常使用，IT之家附上列表如下：

SharePoint Online

无法从 SharePoint 或管理中心创建网站

无法访问 Viva Engage 或连接器网络部件

OneDrive for Business

无法通过 Microsoft 365 应用程序启动器访问最近文档

Microsoft Teams

无法从应用程序托盘访问 OneDrive

无法访问 Teams 频道内的“文件”选项卡

无法访问 Viva 连接

微软建议受影响的用户尽可能使用 Microsoft Edge，以避免这些问题。Chrome 浏览器管理员也可以禁用“跟踪保护”功能，恢复用户使用。

IT之家此前报道，谷歌已经邀请用户测试这项新特性，在 chrome://settings/ cookies 页面下引入了名为“追踪保护”（Tracking Protection）的全新页面，默认设置为“标准”。

该工具整合浏览器现有隐私功能，启用“标准”模式之后，可以阻止大部分第三方 cookie，但为了确保网站正常运行并不会完全阻止。

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