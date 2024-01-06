本田和三菱合作建设示范项目，用工业副产氢和燃料电池运营数据中心

IT之家 1 月 6 日消息，本田汽车（Honda）、德山株式会社（Tokuyama）和三菱公司（MC）近日发布联合声明，共同开发新的示范项目，利用工业副产氢和固定式燃料电池（FC），运营数据中心。

该示范项目坐落于日本山口县蜀南市，计划使用德山株式会社盐水电解业务产生的工业副产氢，以及本田从燃料电池电动汽车（FCEV）回收利用的燃料电池搭建发电站，为三菱运营分布式数据中心提供电力。

IT之家从报道中获悉，该创新型数据中心由日本新能源和工业技术开发组织（NEDO）提出，该组织致力于推动氢基创新能源的研究、开发和采用。该联合项目将于 3 月 31 日启动，为期两年，直至 2026 年 3 月 31 日。

从长远来看，由于生成式人工智能和自动驾驶等需要大量数据处理的技术的发展，预计数据中心的电力需求将进一步增加。面对这样的市场环境，项目成员利用副产品氢气和 FC 为分布式数据中心供电，旨在促进数据中心的去碳化以及城市和地方企业的数字化转型。

氢燃料电池汽车是电池动力汽车的潜在替代品，但其能源效率却不尽相同。本田公司已经在加利福尼亚州测试了作为数据中心备用能源的退役氢燃料电池，而日本新项目的目标是建立一个既可作为备用能源又可作为主要能源的固定发电厂。

三菱公司没有提供该公司将周南市管理的数据中心基础设施的任何细节，因此目前尚不清楚氢燃料电池发电厂提供的能源量。氢气被认为是一种清洁燃料，因为它只会在燃料电池的电化学反应中产生水作为副产品。

商业化生产的氢气是从甲烷气体中提取的，采用的是基于化石燃料的高能耗工艺，这很可能与 Tokuyama 在其盐水电解厂中采用的技术相同。三菱公司的项目至少可以证明将氢气和耗尽燃料电池有效整合到能源业务中的可行性。

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