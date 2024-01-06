消息称 AMD Ryzen 8000G APU 将为 AM5 主板带来 USB 4 支持

IT之家 1 月 6 日消息，根据 Benchlife 报道，包括 AORUS B650E 系列在内，部分 AM5 主板在支持 AMD Ryzen 8000G “Hawk Point”系列 APU 时，将添加对 USB 4 的支持。

IT之家注：USB4 是 USB-IF 组织在 2019 年 8 月所公布，其主要是基于 Thunderbolt 3 协定规范。英特尔推出第 11 代处理器产品后，已经添加了对 USB 4 的支持，而 AMD 并未采取实质性动作。虽然微星等厂商添加了对 USB 4 的支持，但 AM5 平台目前尚未原生支持 USB 4。

AMD 在笔记型电脑部分推出了 Hakw Point 的 Ryzen 8040 系列处理器，桌上型电脑部分也将要推出 Phoenix 代号的 Ryzen 8000G 系列处理器，搭配 DDR5 内存与 AM5 插槽。

根据曝光的技嘉 AORUS B650E ELITE X AX ICE 主板，可以在使用 Ryzen 8000G 系列处理器的同时，使用 USB 4 高速传输。

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