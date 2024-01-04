AMD R7 5700X3D 大缓存处理器曝光：加速频率只有 4.1GHz

IT之家 1 月 4 日消息，R7 5700X3D 大缓存处理器预计将在下周的 AMD CES 上发布，从命名上来看将是 R7 5800X3D 的低频版。

据海外电商平台的消息，R7 5700X3D 的加速频率只有 4.1GHz，较 R7 5800X3D 降低 0.4GHz。

据IT之家此前报道， R7 5800X3D 于 2022 年 4 月推出，首发售价 3099 元。这款处理器采用 7nm 制程工艺，“Zen 3”核心架构，8 核 16 线程，游戏高速缓存（L2+L3）达 100MB，基础频率 3.4GHz，加速频率可达 4.5GHz。官方表示，凭借 3D V-Cache 缓存技术，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。

新款 R7 5700X3D 的加速频率大降至 4.1GHz，可能意味着其 TDP 从 R7 5800X3D 的 105W 降到了 65W。

AMD 现已公布将在北京时间 1 月 8 日 23:00 举行 CES 2024 发布会，届时请关注IT之家的详细报道。

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