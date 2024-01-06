《人中之龙 8：无尽财富》Xbox 版预载开启，大小 59.2GB

IT之家 1 月 6 日消息，X（推特）用户“VoidWizard88”发图透露，XSX / S 版《人中之龙 8：无尽财富》已经开启预载，大小为 59.2GB。

IT之家此前报道，人中之龙工作室总监横山昌义近日接受 Automation Media 采访时透露，《人中之龙 8：无尽财富》体量较大，主线剧情约 72-96 小时。

横山昌义同时提到，《人中之龙 8：无尽财富》体量较大，可以“当作电视剧看”，抛开模拟经营养成“太鼓岛”和“临终笔记”等支线内容外，据称通关游戏主线需要“不眠不休地游玩 3-4 天”，即 72-96 小时。

《人中之龙 8：无尽财富》现已上架 Steam，国区预购价 349 元，将于 1 月 26 日发售。

游戏在 1080p 低画质 30fps 且开启 FSR 下，需要的配置为 i5-3470 / R3 1200 + GTX 960 / RX 460 / A380，1080p 高画质 60fps 不开启 FSR 的推荐配置为 i7-4790 / R5 1600 + RTX 2060 / RX 5700 / A750。

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