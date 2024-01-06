拉瑞安回应：已陆续解封因上传《博德之门 3》限制级内容的 Xbox 玩家账号

IT之家 1 月 6 日消息，部分 Xbox 玩家保存并上传含有成人内容的《博德之门 3》游戏片段后被微软封号，拉瑞安工作室今天发布推文，表示陆续解封了这些账号。

IT之家翻译推文内容如下：

各位 Xbox 玩家： 因记录游戏片段而被封的玩家，现在可以检查下账号状态，目前已经开始陆续解封受影响账号。 微软团队也意识到了这个问题，目前正合作推进相关工作。 如果你想在此期间上传任何短片，请确保不要上传成人内容。

此前一位 Reddit 用户“Daddy-Vegas”表示，他仅仅上传了三个展示游戏成人元素的片段，却接连被处以三次 Xbox 封号处罚，总计时长超过一年，期间无法进行任何线上游戏。

这让玩家感觉难以理解，一方面，微软允许像《博德之门 3》这样的包含成人内容的游戏登陆 Xbox 平台，而另一方面，玩家却因分享游戏内成人内容而面临被封号的风险。

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