Wine 9.0-rc4 发布：修复 17 项 BUG，完善 Wayland 支持

IT之家 1 月 6 日消息，由于圣诞假期经历了 1 周的延迟之后，Wine 9.0-rc4 候选版本近日推出。

本次更新主要修复了 17 个已知错误，包括优化《极品飞车 3》、《文明 4》、《宝石迷阵 3》等游戏，修复 Git-Gui 启动时崩溃、Winedbg 调试器问题等。

Wine 9.0-rc4 还特别针对 Wayland 驱动进行修复，修复了 Sway 游戏无法全屏运行等问题，并解决了显示器 DPI 问题。

作为这款重要 Linux 桌面软件今年的主要稳定版本，Wine 9.0 稳定版将在未来几周内发布，更多详细信息，可以访问 WineHQ.org。

IT之家注：Wine（Windows 运行环境）是一个在 Linux 和 UNIX 之上的 Windows 3.x 和 Windows API （以下简称动态接口）的实现。注意，Wine 不是模拟 Windows 的工具，而是运用 API 转换技术实做出 Linux 对应到 Windows 相对应的函数来调用 DLL（动态链接库）以运行 Windows 程序。

Wine 可以工作在绝大多数的 UNIX 版本下，包括 Linux, FreeBSD, 和 Solaris。另外，也有适用于 Mac OS X 的 Wine 程序。

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