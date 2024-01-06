哈勃望远镜拍摄银河系邻域，NASA 引出星系间距离挑战

IT之家 1 月 6 日消息，美国宇航局近日发布博文，分享了由哈勃太空望远镜拍摄的星系集合照片，显示银河系的邻域。

这幅来自 NASA / ESA 哈勃太空望远镜的图片展示了丰富的螺旋星系：位于图片右侧的大而突出的螺旋星系是 NGC 1356；位于它两侧的两个明显较小的螺旋星系分别是 LEDA 467699（位于它的上方）和 LEDA 95415（位于它的左侧，非常靠近）；IC 1947 位于图片的左侧。

美国宇航局通过这张图片，还抛出了一个天文学现有的一个挑战，就是人类对宇宙的探索大部分都是从地球的视角出发，很难分辨两个星系的真实距离。

以这张图片为例，NGC 1356、LEDA 467699 和 LEDA 95415 都是近邻，而 IC 1947 则比较遥远。

而这是从地球角度拍摄的呈现情况，并不能代表的是天体与地球的距离。

IT之家简单介绍如下：NGC 1356 和 LEDA 95415 看起来如此接近，以至于让人产生两者相互作用的错觉，但前者距离地球约 5.5 亿光年，后者距离地球约 8.4 亿光年，因此它们之间的距离高达 3 亿光年。这也意味着，LEDA 95415 很可能远没有 NGC 1356 看上去那么小。

另一方面，虽然在这张照片中，NGC 1356 和 IC 1947 似乎隔着一条相对较远的鸿沟，但是 IC 1947 距离地球只有大约 5 亿光年。

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