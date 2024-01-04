距地球 16 万光年，美国宇航局公布 30 Doradus B 合成新照片

IT之家 1 月 4 日消息，美国宇航局的天文学家通过钱德拉 X 射线天文台，拍摄到了超新星残余物 30 Doradus B 的最新照片。

本次拍摄到的照片主角名为 30 Doradus B，在过去 800 万到 1000 万年时间里，不断形成新的恒星。

IT之家注：30 Doradus B 是由暗气体云、年轻恒星、高能冲击波和过热气体组成的复杂景观，位于距地球 16 万光年远的大麦哲伦云中，是银河系的一个小型卫星星系。

这张照片由多张照片合成，其中紫色部分来自美国宇航局钱德拉 X 射线天文台的 X 射线数据，而橙色和青色来自智利 4 米口径的布兰科望远镜光学数据，而红色来自美国宇航局斯皮策太空望远镜的红外数据。

X 光

红外

光学

结合哈勃望远镜和其他望远镜的数据，研究人员确定，仅 1 颗超新星爆炸无法解释目前看到的现象，认为 30 Dor B 星至少发生过两次超新星爆炸，X 射线外壳是由 5000 多年前的另一颗超新星产生的，甚至不排除过去发生过多次超新星爆炸的可能。

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