天文学家纠正海王星和天王星颜色，并揭示天王星“变青绿色”之谜

IT之家 1 月 5 日消息，天文学界的共识之一是，海王星（Neptune）表面呈现蓝绿色，而天王星（Uranus）表面呈现青色，而天文学家深入研究，基于各项数据，并通过数学建模纠正了这个颜色。

目前关于海王星和天王星的颜色，主要根据“旅行者 2 号”拍摄的照片，而“旅行者 2 号”每次只拍摄一种颜色，美国宇航局然后基于这些单色照片合成，从而出现了我们今天看到的多色复合图像。

Irwin 和其同事使用了哈勃太空望远镜上的光谱仪（一种将光分解成组成它的各个波长的仪器）、以及位于智利山顶上的甚大望远镜（Very Large Telescope），对比了“旅行者 2 号”传回的图像，创建了更接近真实行星颜色的版本。

两个世界的颜色竟然非常接近：一种浅绿蓝色。由于上层大气中的薄雾层较薄，海王星略微偏蓝，但远不及“旅行者 2 号”探测器合成图像中的蓝色那么明显。

在确定冰巨星的真实颜色的过程中，Irwin 和他的同事们还解决了一个长达数十年的关于天王星的谜团。

地球的轴倾斜约 23 度，而天王星的倾斜角度更接近 90 度，基本上是侧躺着旋转的。这颗行星 98 度的轴倾斜意味着在夏至期间，每个极点都直接指向太阳，而在冬至期间则直接背离太阳。

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