OPPO Find X7 系列手机预热：双向隐私通话、多国免费流量

IT之家 1 月 6 日消息，OPPO Find X7 系列手机将于 1 月 8 日 14:30 全球发布，现在官方对这款新机的商务功能进行了预热。

据介绍，OPPO Find X7 系列支持双向隐私通话，实现逆声场通话隐私保护；提供 VIP 模式，具有行业最高级别安全以及国密二级认证安全芯片。

此外，OPPO Find X7 系列手机还提供多国免费流量（具体国家暂未公布）、本地服务推荐、实时翻译等功能。这款新机还采用号称“领先大模型神经网络降噪”，支持 AI 环境音消除功能。

在此前的预热中，OPPO Find X7 系列已经确认提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵、烟云紫、星空黑等配色，提供素皮拼接以及全玻璃版本。其中，OPPO Find X7 Ultra 机型还将搭载“全球首款双潜望镜头”，首发安卓全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频拍摄。

根据此前爆料来看，OPPO Find X7 标准版机型将采用天玑 9300 处理器，Ultra 机型均为骁龙 8 Gen 3 处理器。其中 Ultra 机型还将推出卫星通讯版本。

关于 OPPO Find X7 系列的更多消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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