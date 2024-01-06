东风纳米 01 纯电小车在襄阳量产下线：预售 7.98 万元起，明日上市

IT之家 1 月 6 日消息，东风汽车发文宣布，东风公司纳米 01 下线暨东风鸿泰正极材料项目签约仪式在襄阳举行，东风纳米旗下纳米 01 车型首台量产车从东风乘用车制造总部襄阳工厂总装车间正式下线，宣告襄阳市新能源乘用车整车实现“零”的突破。

东风乘用车制造总部襄阳工厂拥有冲压、焊装、涂装、总装四大工艺车间，规划年产量 12 万辆。预计到 2028 年累计实现整车销售额 450 亿元，带动零部件实现销售额 285.23 亿元，整车和零部件创造就业机会 1.05 万人。

IT之家此前报道，东风纳米 01 将于明日（1 月 7 日）正式上市并开启交付，预售价 7.98 万-10.98 万元。

新车基于东风量子架构 3 号平台打造，长宽高分别为 4030/1810/1570mm，轴距 2660mm，采用无边框车门。

东风纳米 01 配有 12.8 英寸智能中控屏，支持智能寻车、欢迎模式（自动触发呼吸大灯、门把手、氛围灯等）、语音互动；支持外放电功能，配备 ADAS L2 级智能驾驶辅助和 FAP 自动泊车。

新车搭载十合一电驱 —— 马赫 E 十合一电驱动总成，能效百分比高达 91.9%，最大功率 70kW，峰值扭矩 160N・m，最高时速 140km/h，续航 330/430km 可选；该电驱动总成效率每提升 1%，车辆续航里程可提升 1.5%-2%。

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