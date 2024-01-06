上海与嘉兴实现公共交通乘车码互联互通，后续将扩大至杭州、南京等长三角城市

IT之家 1 月 6 日消息，据“上海发布”微信公众号消息，2024 年 1 月起，上海和嘉兴两地率先实现交通部二维码互联互通，两地市民无需下载对方城市的 App，也无需申领对方的乘车码，凭本地发行的乘车码即可实现公交一码通行。

▲ 上海交通卡 App 操作页面

据介绍，自 2024 年 1 月 1 日起，上海市民可使用上海交通卡公司根据交通运输部标准发行的“上海公共交通乘车码”，乘坐在嘉兴市本级范围内（南湖区、秀洲区）的 181 条公交线路、1262 辆公交车。嘉兴下属各市的改造也在加快推进，争取尽快实现嘉兴市全域的互联互通，支持“上海交通卡”、支付宝、微信、云闪付、申活汇 App 的用户使用。

同样，嘉兴市民也可通过“嘉通行”App，使用交通运输部标准发行的“嘉兴公共交通乘车码”，在上海市域范围内的所有地面公交 1500 余条线路直接扫码使用。

需要注意的是，目前异地扫码暂不享受异地城市的票价折扣及换乘优惠。

据IT之家此前报道，2023 年 11 月 1 日，长三角地区三省一市交通管理部门、大数据管理部门等八部门联合发布了《长三角交通领域“一码通行”工作方案（2023-2025 年）》

根据相关安排，2023 年先行启动上海与苏州、嘉兴等部分城市的互联互通试点工作。2024 年将启动沪苏浙皖 11 个城市互联互通，其中包括浙江 4 个（杭州、台州、绍兴、宁波）、江苏 6 个（南京、无锡、徐州、南通、淮安、连云港）、安徽 1 个 （合肥）。2025 年将进一步扩大城市范围。

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