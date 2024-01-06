英伟达 RTX 40 SUPER 显卡曝光，1 月 9 日 0 点发布

IT之家 1 月 6 日消息，技嘉的 RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER 和 RTX 4070 SUPER 显卡已经曝光，预计 1 月 9 日 0 点发布。

如上图所示，英伟达 RTX 40 SUPER 显卡的 logo 发生了变化，SUPER 全大写，而 RTX 20 系列的则是小写的 super。

RTX 20 super logo

IT之家汇总 RTX 40 SUPER 显卡爆料规格和价格如下：

RTX 4080 SUPER 配备 10240 CUDA 核心和 16GB 23Gbps 256bit GDDR6X 显存，999 美元（当前约 7153 元人民币）或 1199 美元（当前约 8585 元人民币）。

RTX 4070 Ti SUPER 配备 8448 CUDA 核心和 16GB 21Gbps 256bit GDDR6X 显存，799 美元（当前约 5721 元人民币）。

RTX 4070 SUPER 配备 7168 CUDA 核心和 12GB 21Gbps 192bit GDDR6X 显存，599 美元（当前约 4289 元人民币）。





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