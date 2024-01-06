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英伟达 RTX 40 SUPER 显卡曝光，1 月 9 日 0 点发布

2024/1/6 21:04:28 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 6 日消息，技嘉的 RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER 和 RTX 4070 SUPER 显卡已经曝光，预计 1 月 9 日 0 点发布。

如上图所示，英伟达 RTX 40 SUPER 显卡的 logo 发生了变化，SUPER 全大写，而 RTX 20 系列的则是小写的 super。

RTX 20 super logo

IT之家汇总 RTX 40 SUPER 显卡爆料规格和价格如下：

  • RTX 4080 SUPER 配备 10240 CUDA 核心和 16GB 23Gbps 256bit GDDR6X 显存，999 美元（当前约 7153 元人民币）或 1199 美元（当前约 8585 元人民币）。

  • RTX 4070 Ti SUPER 配备 8448 CUDA 核心和 16GB 21Gbps 256bit GDDR6X 显存，799 美元（当前约 5721 元人民币）。

  • RTX 4070 SUPER 配备 7168 CUDA 核心和 12GB 21Gbps 192bit GDDR6X 显存，599 美元（当前约 4289 元人民币）。


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关键词：英伟达RTX 40SUPER显卡

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