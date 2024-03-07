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剧场版《数码宝贝 02：最初的召唤》预告公开：内地定档 4 月 20 日上映

2024/3/7 12:15:13 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 7 日消息，东映官方宣布，在《数码宝贝》TV 动画开播 25 周年之际，新剧场版《数码宝贝 02：最初的召唤》定档 4 月 20 日内地上映。

官方中文海报也与内地定档预告一同发布：

《数码宝贝 02：最初的召唤》定档海报

剧情简介：

这个世界充满了可能性。

在眼前展现的这几个世界时而让人感到希望，有时又令人觉得无情。

但是我们毫不犹豫地接受这些世界。

因为那是通往新冒险之路的篇章。

更是因为那是新的可能性的开始。

2012 年 2 月，东京铁塔上空出现了巨大的数码蛋。就在本宫大辅（20 岁）和 V 仔兽修行拉面技艺的时候，遇到了虽然拿着有裂纹的数码器，但身边没有搭档数码兽的迷之青年 —— 自称“我没有数码兽，我的搭档数码兽被我杀了，我是世界上最初和数码兽建立搭档关系的人类”。

《数码宝贝 02：最初的召唤》剧照

《数码宝贝 02：最初的召唤》剧照

《数码宝贝 02：最初的召唤》剧照

《数码宝贝 02：最初的召唤》剧照

IT之家曾报道，该片已于去年 10 月 27 日在日本上映，是《数码宝贝》系列剧场版动画第 11 部作品，2020 年上映的《数码宝贝：最后的进化》的续作。目前影片豆瓣评分 7.0，IMDb 评分 6.3，MyAnimeList 评分 6.74。

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关键词：数码宝贝

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