三星显示 CEO 崔周善：microOLED 技术将于 2027-2028 年正式商业化

IT之家 3 月 7 日消息，据韩媒 Chosunbiz 报道，三星显示 CEO（代表理事兼社长）崔周善表示 microOLED 显示技术将于 2027-2028 年正式商业化。

microOLED 也称硅基 OLED（OLEDoS），是一种将 OLED 发光材料应用在硅基半导体驱动电路板上的微型显示技术，已被用于苹果 Vision Pro 等设备上。

在韩国 KAIST 大学举行的一次特别讲座后，崔周善向记者表示，microOLED 市场潜力相当可观。但这一面向 XR 设备的显示技术还需要 3~4 年实现商业化。

崔周善称，在接下来的两到三年中，三星显示将在 microOLED 领域投入人力和研发资金，推出相较对手更具竞争力的解决方案。

三星显示去年以 2.18 亿美元（IT之家备注：当前约 15.7 亿元人民币）的价格收购了美 microOLED 研发公司 eMagin，以推进 RGB OLEDoS 技术。此举被认为是三星争取苹果未来 XR 设备显示面板订单的努力。

此外，对于整体显示行业，这位 CEO 表示市场已触底反弹。崔周善认为 IT 用 OLED 需求积极提升，但智能手机领域将会比以往艰难，因此整体而言对行业复苏持中立态度。

他还提到，相对半导体，韩国学生对显示器行业缺乏认识，影响了企业对人才的吸引。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。