蓝箭航天首台天鹊 A 发动机交付，朱雀二号 02 批遥一运载火箭即将开始全箭总装

IT之家 3 月 7 日消息，国内商业航天公司蓝箭航天今日宣布，朱雀二号 02 批遥一运载火箭二级发动机于湖州蓝箭航天动力制造基地完成装配和验收工作，作为首台天鹊 A 发动机，即将亮相嘉兴蓝箭航天中心，开始火箭总装工作。

此前，朱雀二号 02 批遥一运载火箭二级发动机已完成验收试车，发动机工作稳定，变推力过程可靠，各项性能均满足设计要求。

据介绍，朱雀二号 02 批遥一运载火箭首次配套天鹊 A 发动机。相比 01 批火箭“1 台天鹊 80 吨发动机 + 1 台天鹊 10 吨发动机”的二级构型，02 批改为仅用 1 台天鹊 80 吨改进型真空发动机（代号天鹊 15A）提供二级动力，其真空推力提高 11.8%，真空比冲提高 126m/s，并具备 60%~100% 推力调节能力和多次起动能力，可提高火箭运载能力，并实现火箭多任务需求，更加适应火箭商业化市场需要。

天鹊 A 发动机于 2021 年 2 月立项并启动研制，在充分继承天鹊发动机技术的基础上，优化系统方案、总装布局和组件结构，新研调节阀、大喷管等关键组件，以满足火箭多次起动、深度变推、性能提高的需求。

天鹊 A 发动机家族包含天鹊 12A、天鹊 13A 和天鹊 15A 三型发动机，其中，天鹊 13A 发动机是由四台天鹊 12A 发动机并联组成。天鹊 12A 发动机相比天鹊 12 发动机推力提高 9%、比冲提高 40m/s、重量减轻 100kg。目前，天鹊 A 发动机已完成全部研制任务，顺利进入批量生产和交付阶段。

蓝箭航天表示，在前期研制工作中，天鹊 12A 和 15A 发动机分别进行了 9 台样机的热试车考核，累计试车时间均超过 10000 秒，单台最长试车时间 2460 秒。天鹊 A 发动机完成了边界工况、极限条件、多次起动考核，并顺利通过与伺服机构和调节控制器的匹配性验证考核。天鹊 A 发动机各项关键技术均已得到突破，为可重复使用火箭的研制奠定了坚实的基础。

IT之家从公告中获悉，位于浙江湖州的蓝箭航天动力制造基地，承担了发动机及其部组件的装配、试验任务。通过工艺流程优化，提升生产效率；检验流程标准化，全面把控质量；研发、工艺、现场紧密配合，积极响应，实现产品快速交付，目前已具备 10 天交付一台发动机的量产产能。为了使发动机运输过程更加便捷可靠，天鹊 15A 发动机的交付状态也做出了改进，首次实现了无机架模块的单机竖直运输方式。

随着天鹊 15A 发动机装配完成，朱雀二号 02 批遥一运载火箭即将开始全箭总装。

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