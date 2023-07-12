蓝箭航天朱雀二号 2024 年开始小批量交付，可重复使用火箭项目已启动

IT之家 7 月 12 日消息，蓝箭航天空间科技股份有限公司 （下称蓝箭航天） 自主研制的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭（代号“ZQ-2 Y2”）今日上午在酒泉卫星发射中心发射升空，按程序完成了飞行任务，发射任务获得圆满成功，成为全球第一款液氧甲烷推进剂具备入轨能力的运载火箭。

这也是国内民营商业航天领域的液氧甲烷运载火箭首次成功发射，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

▲ 朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭，图片来源：蓝箭航天

朱雀二号遥二运载火箭为两级低温液体运载火箭，箭体直径为 3.35 米，火箭总长 49.5 米，起飞质量 219 吨，起飞推力 268 吨（IT之家注：朱雀二号是中国第一枚且是目前最大的液氧甲烷运载火箭）。

围绕液氧甲烷发动机和全箭的产品形态，蓝箭航天已构建起了自身的交付能力。

据界面新闻，蓝箭航天 CEO 张昌武表示，蓝箭航天有能力从 2024 年面向市场，批量化交付液氧甲烷火箭。

据介绍，朱雀二号研制的第一批次试验箭中共有三发火箭，遥三火箭的总装工作已经在进行中。他指出：蓝箭的研制目标是通过三发火箭来取得验证产品的整体设计和性能。

“如果近一年内，蓝箭能够取得朱雀二号火箭的飞行成功，明年开始将面向市场做小批量的交付。明年 3-4 发，后年翻一倍，连续三年争取每年增长一倍。

张昌武表示，蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在 2025 年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用。

对于选择液氧甲烷的理由，他解释称：液氧甲烷满足公司对更低成本、更高发展频次、更加工业化配套体系的需求，且更容易获取，未来面向于重复使用火箭，对于火箭及发动机的修复更加有利。

据悉，蓝箭航天过去几年中已经开发出了天鹊系列的发动机并累计完成了近 10 万秒的地面试车，是国内成熟度最高的液体火箭发动机之一，也是唯一具备飞行技术成熟度的液氧甲烷火箭发动机。

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