朱雀二号遥三运载火箭即将发射：运往酒泉，首款民营液体火箭有望连续成功

IT之家 10 月 31 日消息，蓝箭航天空间科技股份有限公司宣布，10 月 29 日，朱雀二号遥三运载火箭从蓝箭航天嘉兴火箭制造基地出发，运往位于酒泉卫星发射中心的蓝箭航天液氧甲烷火箭发射工位，即将执行该型号第一批次试验箭的第三次发射任务。

▲ 朱雀二号遥三运载火箭，图源蓝箭航天官微

据介绍，该发火箭将搭载有效卫星载荷，并根据以往发射任务积累的飞行数据和测发经验，进行了部分产品设计的改进完善和测发流程的优化调整，进一步提升和强化了产品的可靠性和安全性。

日前，朱雀二号遥三运载火箭已顺利通过发射许可评审和出厂评审，产品的技术状态明确、质量受控；地面发射支持系统、发射场系统也已完成恢复改造，具备执行任务条件。

蓝箭航天表示，朱雀二号遥三运载火箭系该型火箭正式执行商业发射任务，有望成为国内首款连续发射成功的民营液体火箭，将标志着蓝箭航天率先迈入规模化液体火箭商业发射的新阶段。

朱雀二号运载火箭为两级低温液体运载火箭，箭体直径为 3.35 米，火箭总长 49.5 米，起飞质量 219 吨，起飞推力 268 吨。火箭一级采用 4 台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机并联；火箭二级发动机采用单台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机和“天鹊”10 吨级游动液氧甲烷发动机，主机构型与一级发动机单机相同。火箭级间分离采用冷分离方式，整流罩分离采用旋抛分离方式。

▲ 朱雀二号运载火箭，图源蓝箭航天官网

据IT之家此前报道，7 月 12 日，朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭（代号“ZQ-2 Y2”）在酒泉卫星发射中心发射升空，按程序完成了飞行任务，发射任务获得圆满成功，成为全球第一款液氧甲烷推进剂具备入轨能力的运载火箭。

这也是国内民营商业航天领域的液氧甲烷运载火箭首次成功发射，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

▲ 朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭，图源蓝箭航天官微

蓝箭航天 CEO 张昌武表示，朱雀二号研制的第一批次试验箭中共有三发火箭，蓝箭的研制目标是通过三发火箭来取得验证产品的整体设计和性能。

“如果近一年内，蓝箭能够取得朱雀二号火箭的飞行成功，明年开始将面向市场做小批量的交付。明年 3-4 发，后年翻一倍，连续三年争取每年增长一倍。”

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