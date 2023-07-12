“朱雀二号”发射成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭

IT之家 7 月 12 日消息，蓝箭航天空间科技股份有限公司现宣布：朱雀二号遥二运载火箭飞行试验任务圆满成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

朱雀二号运载火箭为液氧甲烷火箭是蓝箭航天自主研制的一款新型双低温液体燃料运载火箭，也是中国商业火箭领域唯一通过自主研制的全箭动力系统开展飞行验证的液体火箭。

▲ 朱雀二号遥二火箭 图源：蓝箭航天

根据蓝箭官方消息，朱雀二号遥二运载火箭于 5 月 12 日运抵酒泉火箭发射场，同时公司在 6 月初宣布开始启动朱雀二号遥三火箭的总装工作。

此次发射任务，旨在验证朱雀二号液体运载火箭全系统自主研制能力，挑战全球首枚入轨液氧甲烷火箭的卓越目标，具有里程碑式意义。

朱雀二号遥二运载火箭为两级低温液体运载火箭，箭体直径为 3.35 米，火箭总长 49.5 米，起飞质量 219 吨，起飞推力 268 吨，是中国第一枚且是目前最大的液氧甲烷运载火箭。

火箭一级采用 4 台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机并联；火箭二级发动机采用单台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机和“天鹊”10 吨级游动液氧甲烷发动机，主机构型与一级发动机单机相同。火箭级间分离采用冷分离方式，整流罩分离采用旋抛分离方式。

▲ 朱雀二号运载火箭，图源蓝箭航天官网

据IT之家此前报道，朱雀二号遥一运载火箭于 2022 年 12 月 14 日 16:30 在中国酒泉卫星发射中心点火起飞，一级飞行、一二级分离、二级点火、整流罩分离均正常，二级主机关机后游机异常关机，发射任务失利。

▲ 图源：蓝箭航天

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