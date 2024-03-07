微软前开发者：Windows 安卓子系统（WSA）因应用商店收入不足而被扼杀

IT之家 3 月 7 日消息，微软“砍刀部”近日怒砍当年 Windows 11 发布时主推的安卓子系统（WSA），引起了IT之家小伙伴的热议。一位微软前开发者安德鲁・克林尼克（Andrew Clinick）则在自己的 X 账号上发文，谈到了自己的看法。

安德鲁指出，安卓子系统固然“很酷”，但在应用商店中拥有够多的应用也很重要，因为应用商店的收入需要用来支付 WSA 团队的开发费用和薪资。另一方面，WSL（Linux 子系统）会继续存在，因为它“资金充足”，可为 Azure 等团队带来收益。

安德鲁在后续的帖子中补充说，“没有商店的 WSA 虽然很棒，但对 Windows 的财务状况毫无帮助。”据悉，微软一直在努力为 Windows 应用商店引入更多应用程序，并吸引大型开发商，但这些努力还不足以提高应用商店的营收。

安德鲁又谈到了谷歌，认为没有谷歌服务就不会有更多更好的解决方案，谷歌不参与 WSA 项目时，就标志着这个项目不会成功了。“说实话，当谷歌离去的时候，（WSA 的）棺材板就已经钉上了钉子。”

微软于 2021 年 9 月宣布，允许 Epic Games、亚马逊等公司将其应用商店整合到 Microsoft Store，以便为第三方开发者提供更多选择。

微软称其致力于成为一个“面向开放平台的开放商店”，当应用管理自己的应用内支付系统时，Windows 系统的 Microsoft Store 不再要求应用开发者与微软分享收益。

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