快门速度提高 30%，三星介绍 Galaxy S24 Ultra 手机相机方面改进

IT之家 3 月 8 日消息，三星近日发布新闻稿，重点介绍了三星 Galaxy S24 系列手机中超视觉引擎（Galaxy ProVisual Engine）和四长焦系统（Quad Tele System），并表示 Galaxy S24 Ultra 相机快门速度比 S23 Ultra 快 30%。

这是感知非常明显的提升，三星在新闻稿中表示包括 2 亿像素的后置主摄像头在内，均大幅减少了相机的快门延迟。

与前代机型相比，Galaxy S24 Ultra 的传感器尺寸增加了近一倍，从 12.52 平方毫米增加到约 24.47 平方毫米，帮助 Galaxy S24 Ultra 更精确地捕捉细节。它的像素也更大，在 5 倍变焦时，像素每边的尺寸为 1.4μm，大了近 60%。这意味着 Galaxy S24 Ultra 可以捕捉更多光线，创建更明亮、噪点更少的图像。

新闻稿还谈到了相机体验的其他改进，例如 5 倍远摄镜头的光学防抖角度更宽，以及使用 Expert RAW 应用程序拍摄 2400 万像素照片的能力。

新闻稿还提到，Exynos 2400 和 Snapdragon 8 Gen 3 芯片上更快的神经处理单元（NPU）增强了 AI 驱动的照片和视频编辑工具。

IT之家附上三星新闻稿原文地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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