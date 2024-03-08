消息称初代 GDDR7 显卡仍使用 16Gb（2GB）显存模块

IT之家 3 月 8 日消息，根据硬件爆料者 @kopite7kimi 分享的信息，首批使用 GDDR7 显存的产品每个模块依然使用 16Gb（2GB）的密度，和当前 GDDR6X 规格显卡相同，意味着下一代 GDDR7 显存容量依然是从 2GB 开始的。

GDDR6 每个模块使用的是 8Gb（1GB）容量显存，根据 @kopite7kimi 的爆料信息，英伟达即将推出的 GeForce RTX 5090 显存预估不会实现翻倍。

IT之家 GDDR7 芯片尺寸会有以下规格：

001B – 16 Gb（2GB）

010B – 24 Gb（3GB）

011B – 32 Gb（4GB）

100B – 48 Gb（6GB）

101B – 64 Gb（8GB）

首批 GDDR7 产品的显存容量预估和现有 GDDR6X 产品相同。就 GDDR7 而言，美光公司确实计划生产 3GB GDDR7 模块。该公司为英伟达（NVIDIA）开发了 GDDR5X 和 GDDR6X 定制变体，这可能表明英伟达（NVIDIA）将在未来的 GPU 中探索新的容量配置。

英伟达首批采用 GDDR7 显存的产品预估是基于 Blackwell 架构的 GeForce RTX 50 系列，而 AMD 平台是基于 RDNA4 架构的 AMD Radeon RX 8000 系列。遗憾的是，这两款产品都没有发布日期，不过人们希望这两款产品系列都能在今年年底前亮相。

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