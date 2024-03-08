LG 显示收到中国厂商收购广州 LCD 工厂意向书，另一股东创维意见成关键

IT之家 3 月 8 日消息，据韩媒 DealSite 报道，LG 显示（LG Display，简称 LGD）近日已收到中国厂商收购广州 LCD 工厂的意向书。

广州 LCD 工厂由 LGD 持股 70%，国有全资企业广州高新区科技控股集团有限公司持股 20%，剩下的 10% 股份归于创维。

▲ LG 显示广州 LCD 工厂。图源 LG 显示编辑室

分析人士认为，这一中国厂商很可能是京东方，双方预计可在上半年内达成交易协议。不过也有消息源指出，LGD 同京东方在价格问题上大相径庭，对谈判带来不利影响。

也有消息人士认为华星光电可能是递交意向书的企业。

去年底同一媒体报道指，作为华星光电的第二大股东，三星显示一直试图通过这一企业出资，间接收购 LGD 广州工厂。

三星 QLED 电视的 LCD 面板目前部分由 LGD 在广州生产。若由华星光电完成收购，可确保三星自身下游电视产品的面板供应。

不过，华星光电母公司 TCL 也经营电视业务，与广州 LCD 厂另一股东创维存在竞争关系。若华星光电完成收购，可能与创维的利益产生冲突。据悉，创维反对 LGD 向华星光电出售资产。

根据IT之家报道，LG 显示上月曾发布澄清公告，表示目前正就包括广州 LCD 工厂在内的 LCD 战略资产的未来进行评估，不过尚未就出售作出具体的计划或者决定。

业内人士预估，广州工厂的新东家等到六月后才能正式确定。

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