多款经典 EA 游戏上架 Steam，含《模拟城市 3000》《上帝也疯狂》等

IT之家 3 月 8 日消息，EA 近日在 Steam 平台中上架了多款经典老游戏，并开启了优惠促销活动，截止日期为 3 月 22 日。

IT之家整理游戏具体内容如下：

《破坏者》

原价 58 元，5 折后 29 元

《上帝也疯狂》

《上帝也疯狂》初代游戏：原价 28 元，4 折后 11.2 元

《上帝也疯狂：开天辟地》：原价 28 元，4 折后 11.2 元

《上帝也疯狂 2》：原价 28 元，4 折后 11.2 元

《模拟城市 3000：探索无限》

原价 22 元，4 折后 8.8 元

《地下城守护者》

《地下城守护者：黄金版》：原价 28 元，4 折后 11.2 元

《地下城守护者 2》：原价 28 元，4 折后 11.2 元

另据IT之家此前报道，EA 还在 Steam 平台推出了《命令与征服：最终合集》，包含红色警戒、泰伯利亚战争在内的 10 个游戏本体和 7 个深度资料片，国区售价 156 元，5 折优惠后 78 元。

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《〈命令与征服：最终合集〉登陆 Steam 平台：含“红色警戒”等 17 部作品，国区售价 78 元》

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