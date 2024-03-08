世嘉香草社 RPG 游戏《圣兽之王》获 IGN 9 分评价：策略系统巧妙、战斗充满精彩

IT之家 3 月 8 日消息，《圣兽之王（Unicorn Overlord）》是一款由 Atlus 与香草社共同开发，世嘉发行的策略模拟 RPG 游戏，今日正式发售，登陆 PS4、PS5、Xbox Series X|S、以及任天堂 Switch 平台，港区定价为 448 港币（IT之家备注：当前约 412 元人民币）。

IT之家注意到，本作媒体评分已经解禁，游戏目前在 Metacritic 上 PS5 版均分为 88（由 13 家媒体给出），IGN 给本作打出了 9 分评价。

IT之家整理 IGN 评分内容如下：

很少能找到一款以完全令人耳目一新的方式设计“幻想类 RPG”的游戏，我在这个极具创意的世界中冒险探索了约 45 个小时，是我多年来玩过的最令人印象深刻的角色扮演游戏之一。 游戏里的半即时制战斗兼具策略性与节奏感，在保证了独特且复杂的同时还能做到易于理解，它巧妙地将许多同类游戏的机制与自己的新添加元素融合在一起。横跨菲布里斯大陆的有趣地形让每一场战斗都感觉很独特。 此外，游戏数量众多的单位类型、香草社美术上的视觉盛宴、精简且个性化的故事搭配探索和解放的循环，让人一玩就停不下来，从角色互动到战斗，游玩过程中几乎任何环节的美术表现都令人赏心悦目。

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