发售刚满月，游戏《自杀小队：消灭正义联盟》Steam 开启六折促销模式

IT之家 3 月 8 日消息，《自杀小队：消灭正义联盟》于 2 月 3 日发售之后，先后获得 IGN 的 5 分评价、成为开年来 Metacritic（M 站）玩家评分最低游戏，就连华纳首席财务官都坦言这款游戏“未达公司预期”。

目前来看，这款游戏在刚刚满月过后，试图通过降价的方式来挽回颜面。在 Steam 平台，该作已经于昨日开启促销，国区降价至 267.6 元（IT之家注：原价 446 元，打六折），活动截止日期为 3 月 22 日。而在亚马逊平台的华纳兄弟官方旗舰店内，该作也从原本的 69.99 美元降至 49.99 美元。

华纳兄弟探索公司首席财务官 Gunnar Wiedenfels 曾在第四季度业绩财报电话会上坦言，“《自杀小队：消灭正义联盟》是我们 2024 年的主打游戏之一，不过发行以来表现一直没有达到我们的预期，这降低了我们游戏业务的表现”。

而即便如此，华纳兄弟游戏部门主管 JB Perrette 近日在采访中表示，《自杀小队：消灭正义联盟》游戏的失败，很大程度上归咎于大型预算（3A 级）游戏机项目市场的“多变性”。他还声称：

例如《霍格沃茨之遗》这样的游戏刚好迎合了某个时间段玩家的需求，公司业绩就会非常好看；但游戏行业会突然迎来一个空档期，或者像《自杀小队：消灭正义联盟》这样，刚好卡在某个兴趣点不高的月份，就可能会让人失望。 ……

IT之家注：《自杀小队：杀死正义联盟》由《蝙蝠侠：阿卡姆》系列的创作团队 Rocksteady Studios 所打造，是一款开放世界射击游戏，支持最多四人合作游玩。讲述了自杀小队成员哈莉奎茵、死射、食人鲨、回旋镖队长等人拯救世界并与正义联盟对抗的故事。

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