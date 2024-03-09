苹果 iPhone 16 Pro CAD 渲染图曝光：新增拍照按钮、6.3 英寸屏幕

IT之家 3 月 9 日消息，继分享 iPhone SE 4 CAD 渲染图之后，国外科技媒体 91Mobile 再次分享了 iPhone 16 Pro 的 CAD 渲染图，展示新按键、更大尺寸等信息。

材质

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 两款机型首次采用了钛金属材质，而 iPhone 16 Pro 也继续沿用，不过苹果会进一步收窄边框，以及 R 角，提高屏占比。

新增拍照按钮

根据 CAD 渲染图，电源按钮下方新增了拍照按钮。该按钮具有电容式触摸功能，除了触发照片和视频捕捉外，预计还能实现调整焦距和变焦级别等功能。

此外，苹果可能会略微放大操作按钮的尺寸。

尺寸

iPhone 16 Pro 的尺寸为 149.6×71.4×8.4 毫米，配备 6.3 英寸显示屏。IT之家附上 iPhone 15 Pro 的尺寸（146.6×70.6×8.25 毫米），iPhone 16 Pro 的高度、宽度和厚度都略有增加。

长度和宽度的数据与 MacRumors 分享的数据相吻合。不过，根据之前的泄露信息、更薄的边框和新尺寸，6.3 英寸显示面板的可能性更大。

沿用相机岛设计

iPhone 16 Pro 内置三个摄像头传感器、一个激光雷达模块、一个麦克风和一个闪光灯。

iPhone 16 Pro 预计将配备 5 倍长焦四摄镜头，其他更新包括 Pro 机型的 4800 万像素超广角相机。

颜色

该媒体预估 iPhone 16 Pro 会有新的颜色。

电池

电池方面，容量略大于 3355 mAh。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。