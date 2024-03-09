事件反转：苹果恢复 Epic Games 欧盟开发者账户

IT之家 3 月 9 日消息，苹果公司今天撤回了此前的决定，恢复了 Epic Games 在欧盟地区的开发者账户。苹果公司在给 MacRumors 的一份声明中表示，Epic Games 承诺遵守规则，允许 Epic 瑞典开发者账号重新加入苹果开发者计划。

苹果公司在声明中写道：

在与 Epic 交谈后，他们承诺会遵守包括我们的 DMA 政策在内的规则。因此，Epic Sweden AB 已获准重新签署开发者协议并加入苹果开发者计划。

苹果公司本周早些时候终止了 Epic Games 的瑞典开发者账户，这实际上阻止了 Epic Games 为欧盟的 iPhone 用户开发第三方应用市场。

苹果公司声称，之所以终止该账户，是因为 Epic Games 之前违反了合同义务，而且法院在 Epic Games 诉苹果公司的法律诉讼中作出的裁决，赋予了苹果公司随时关闭任何 Epic Games 账户的权利。

苹果公司的菲尔・席勒（Phil Schiller）与 Epic Games 首席执行官蒂姆・斯威尼（Tim Sweeney）进行了对话，要求斯威尼书面保证 Epic Games 将遵守第三方应用市场的新规则，而且苹果公司认为斯威尼的答复不够彻底。

IT之家翻译席勒的通信电子邮件内容如下

Epic 过去曾有毁约的先例。例如 Epic 在完全理解开发者计划条款的情况下加入了该计划，然后选择故意违反与苹果的协议。 Epic 故意违反苹果公司的规定，以达到某种目的并谋取经济利益。最近，你将我们的 DMA 合规计划描述为“炙手可热的垃圾”、“恐怖表演”和“恶意合规的狡猾新案例”。你们还抱怨所谓的“垃圾费”和“苹果税”。

欧盟迅速介入，要求苹果公司 "进一步解释" 为何关闭欧盟 Epic Games 开发者账户，此举很可能导致苹果公司重新考虑其决定。Epic Games 在给 MacRumors 的一份声明中表示，苹果的回应表明欧盟委员会计划迅速采取行动执行 DMA，而且 Epic Games 商店即将登陆欧洲。

苹果公司已告知我们并向欧盟委员会承诺，他们将恢复我们的开发者账户。 这向开发者发出了一个强烈的信号，即欧盟委员会将迅速采取行动，执行《数字市场法案》并追究 gatekeepers 的责任。 我们将按计划推进 Epic Games Store 的上线，并让《堡垒之夜》重回欧洲 iOS 平台。前进！

相关阅读：

《《堡垒之夜》手游欧洲重返 iPhone 梦碎，苹果再封杀 Epic 开发者账号》

《苹果封杀 Epic 开发者账户，欧盟已介入调查》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。