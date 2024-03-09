持续 4 个月的“宫斗戏”暂告段落，阿尔特曼重返 OpenAI 董事会

IT之家 3 月 9 日消息，根据彭博社报道，山姆・阿尔特曼（Sam Altman）经历了长达数月的审查之后，近日已重返董事会。此外报道称 OpenAI 董事会还新增了 3 名外部董事会成员。

图源：WikiMedia

作为重返 OpenAI 担任首席执行官的协议的一部分，阿尔特曼此前同意暂时不恢复自己在董事会的席位。而本次他的回归，意味着 OpenAI 公司正努力摆脱去年 11 月的领导层危机。

OpenAI 董事会还新增了 3 为女性成员，IT之家附上人物信息如下：

比尔及梅林达・盖茨基金会前首席执行官苏・德斯蒙德・赫尔曼（Sue Desmond-Hellmann）

索尼公司前执行副总裁兼法律总顾问妮可・塞利格曼（Nicole Seligman）

Instacart 首席执行官兼董事长菲吉・西莫（Fidji Simo）。

OpenAI 主席布雷特・泰勒（Bret Taylor）在与记者的电话会议上说：“我们对山姆和格雷格・布洛克曼（Greg Brockman）的支持感到非常兴奋，我们公司要团结起来拧成一股绳”。

不过董事会依然没有透露此前解雇阿尔特曼的更多细节信息。

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