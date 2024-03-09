微软 Win11 系统解锁 AI 新技能：调用“讲述人”等功能，更好服务残障人士

IT之家 3 月 9 日消息，微软本周举办了第 14 届年度能力峰会（Ability Summit），表示 Windows 11 用户可以通过 Copilot 调用实时字幕（Live Captions）和讲述人（Narrator）等功能，从而加强全球无障碍环境和包容性。

微软公司在本次峰会中表示，将会进一步改善 Windows 11 系统的无障碍功能，通过 Copilot 来调用 Live Captions 和 Narrator 等功能。

微软还表示将会增强 Microsoft 365 应用的无障碍体验，推出新的工具，帮助创建者在 Word、Outlook 和 PowerPoint 中制作无障碍内容。

微软还表示 Seeing AI 现已在安卓平台上推出，它新增了 14 种语言和生成式人工智能模型，可提供更丰富的图像描述和聊天功能。Azure AI 音频描述解决方案加速器使用 Azure GPT-4 为盲人或视障人士描述视频。

IT之家附上微软对该应用的描述如下：

Seeing AI 是一款免费应用程序，可以讲述您周围的世界。这个正在进行的研究项目是专为盲人和低视力群体设计的，它利用人工智能的力量，通过描述附近的人、文本和物体来打开视觉世界。

Seeing AI 提供了协助完成各种日常任务的工具：

短文本- 当文本出现在摄像机前时立即朗读。

文档- 提供音频指导以捕获打印页面并识别文本及其原始格式。询问有关内容的问题，以便轻松找到您需要的信息。

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