华硕 Zenfone 11 Ultra 手机偷跑：6.78 英寸屏幕、保留 3.5mm 耳机端口

IT之家 3 月 9 日消息，消息称华硕计划 3 月 14 日发布 Zenfone 11 Ultra 旗舰手机，捷克共和国的一家手机商店 huramobil 提前分享了该机的产品页面（现已删除），透露了外观、规格和售价信息。

华硕将其 ZenBook 笔记本电脑系列的设计运用到其高端旗舰手机 ZenFone 11 Ultra 上。它的手机背面有一个简洁的华硕标志。

突出的方形摄像头岛顶部有三个后置摄像头，后置主摄像头下方还有一个 LED 闪光灯。

机身正面有一个冲孔设计的前置摄像头。边框很薄。右侧是电源键和音量键，左侧很干净。SIM 卡托盘、Type C 接口、扬声器格栅和 3.5 毫米耳机插孔位于底部。

IT之家附上规格信息如下：

屏幕 - 6.78 英寸 LTPO AMOLED，144Hz 刷新率

SoC -骁龙 8 Gen 3

内存 - 12GB / 16GB

存储容量 - 256GB / 512GB

后置摄像头 - 5000 万像素（主摄像头）+ 1300 万像素（超广角摄像头）+ 3200 万像素（远摄摄像头）

电池 - 5500mAh，支持无线充电

颜色 - 天际蓝和永恒黑（可能还有其他三种颜色）

该商店页面显示，12GB / 256GB 机型的价格为 25990 捷克克朗（当前约合 8064.13 元），16GB / 512GB 机型的价格为 28990 捷克克朗（当前约合 8994.97 元）。

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