特斯拉 Cybertruck 纯电皮卡防弹测试

IT之家 3 月 9 日消息，数码评测频道 JerryRigEverything 在最新一期视频中，使用不同口径、不同的武器，专门评测了特斯拉 Cybertruck 纯电皮卡的防弹性能。

IT之家此前报道，马斯克给出了更具体的解释：“车门板对几乎所有亚音速子弹都是防弹的。”

虽然这听起来很厉害，但熟悉枪支的人都知道，几乎没有什么子弹是以亚音速飞行的。

事实上，亚音速子弹在子弹市场上是一个特殊的小众领域。有些口径如.45 ACP 和.380 ACP 是亚音速的，但其他大多数枪支，包括弹簧式气步枪，都是超音速的。

那么特斯拉 Cybertruck 防弹性能到底如何呢？

主播 Zack Nelson 在视频中首先测试了 9 毫米口径的格洛克 19 手枪（GLOCK 19），该子弹根本无法穿透不锈钢门板。Zack 表示反复击中同一部位会在门板表面留下裂痕。

Zack 随后换上了速度可以达到 304 米 / 秒的 .22 口径子弹，Cybertruck 依然表现出色，抵挡住了子弹的冲击。

Zack 使用速度达到 762 米 / 秒的 .17 口径子弹之后，发射的第一发子弹顺利穿透了 Cybertruck，在不锈钢门板表面留下了一个需要稍后修补的小洞。

Zack 随后再换上了 AR-15 自动步枪，使用. 223 雷明顿小口径步枪弹，这种子弹比之前的所有子弹都大得多，据称枪口速度达到 975 米 / 秒。该子弹直接击穿了 Cybertruck 的车门。

Zack 随后还使用威力巨大的 .50 口径步枪，速度高达 883 米 / 秒，短时间内就击穿了 Cybertruck 的车门。

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