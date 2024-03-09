超 600 匹马力，2024 款特斯拉 Model 3 性能版汽车曝光

IT之家 3 月 9 日消息，消息称特斯拉计划今年 5 月推出 2024 款 Model 3 高性能版，且上市后正式名称可能为“Model 3 Ludicrous”。

特斯拉 Model 3 高性能版现在已通过了韩国认证，新车采用了双电机系统，分别为前置的 3D3 感应异步电机电机和后置 4D2 永磁同步电动机。

消息称特斯拉目前正在调整悬挂和电机方面问题，Model 3 高性能版配对使用 406 马力后置电机与 212 马力前置电机，总输出功率超出 600 马力。

消息称由于改用了双电机系统，重量为 4089 磅（1855 千克），配备来自 LG 的 79 kWh 电池组，因此续航方面不会受太大影响，相关测试可以达到 270 英里。

消息称特斯拉向上海超级工厂派出了一个由约 20 名弗里蒙特工程师组成的团队，调整车辆的悬挂系统，以便于更好地适应新的、功率更大的 600 马力双电机传动系统。

这款电动汽车已在美国等其他市场进行了各种测试，现在又在德国进行了测试。

特斯拉下一款标有 "Ludicrous" 标志的高性能轿车在高速公路上高速行驶时被拍到配备了新的空气动力学轮辋。IT之家附上曝光的图片如下：

悬架似乎比所谓的 20 英寸 Warp 车轮要低得多。有人甚至还拍到了它在路边充电的场景，车牌显示它可能正在当地一个著名的赛道上跑圈。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。