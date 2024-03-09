雷神 911X 猎荒者游戏本配置上新：i5-13500H + RTX4050，5699 元

IT之家 3 月 9 日消息，雷神近日在京东为 911X 猎荒者游戏本（2023 年款）推出“i5-13500H + 16GB RAM + 512GB 存储空间 + RTX4050”配置款，售 5699 元。

据介绍，这款游戏本配备 12 核心 16 线程酷睿 i5-13500H 处理器，搭载 140W RTX4050 显卡（IT之家注：支持双显三模），同时配备 16GB RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD，配备“双热管 + 高压涡轮风扇”，官方未透露性能释放信息。

屏幕方面，这款游戏本配备 15.6 英寸 2560x1440 分辨率 165Hz 屏幕，响应速度 5ms，静态对比度 1000:1，支持 DC 调光，覆盖 100% sRGB 色域。

接口方面，这款游戏本配备 1 个 USB-C 3.1 Gen 2 接口、3 个 USB-A 3.1 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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