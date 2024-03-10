百度李彦宏：对于 ChatGPT 和文心一言“有着天壤之别”的言论并不生气

IT之家 3 月 10 日消息，央视财经频道昨晚播出《对话・开年说》节目，访谈嘉宾为百度创始人、董事长李彦宏。李彦宏谈到了当前对于文心一言的负面评价，他表示，对“ChatGPT 和文心一言有着天壤之别”的言论并不生气，希望在一年内能够改变这些人的想法。

李彦宏表示，对于文心一言是非常有信心的，任何一个能够拿到专业版使用权的人可以和 GPT-4 比较一下。对于人工智能的发展速度，李彦宏称“比我想象中的更慢”：这一概念已被提出快 70 年了，可能每过十年左右，就有一群人说，我们终于要实现通用人工智能了。但其实情况比想象中要复杂。

李彦宏称文心一言 4.0 中文能力已超过 GPT-4，英文效果仍存在差距。“比如写藏头诗，现在很多大模型都能写，但如果要求它写一个《沁园春》词牌的词，ChatGPT 4.0 就完全搞不懂，它不知道第一句话应该是四个字还是五个字。当然客观来讲，文心一言的英文训练数据没有 ChatGPT 多，所以英文的效果还是有差距。”

李彦宏被问及“是否想亲自下场造车”的问题，并回答道：“那个门槛儿稍微有点高，得有生产资质之类的，比较麻烦。好多亲自下场的企业先代工，到产量足够高的时候，慢慢再自己去建厂。”

据IT之家此前报道，李彦宏曾在上月底的财报电话会议中透露：“2024 年生成式人工智能与基础模型业务将为我们带来数十亿元人民币的增量收入，这也将为我们的总收入带来正向影响。”

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