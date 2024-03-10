AI“复活”逝者成生意，专家建议避免侵犯他人合法权益

IT之家 3 月 10 日消息，据《法治日报》近日报道，在一些电商平台上，有不少做 AI“复活”生意的商家，标价从几元、几十元到上百元乃至数千元。与此同时，近年来，AI 换声、AI 换脸等诈骗手段也越来越高级，欺骗用户的情感和钱财。

受访专家建议，AI“复活”技术提供者提供服务前，应明确要求用户提供相关证明，并加强技术防范，避免 AI 产品侵犯他人合法权益或被用于欺诈等不法行为。相关部门要加强监管，推动建立行业标准，既保证技术创新，也要保障人类的价值和尊严。

IT之家此前报道，近日一名男子通过 AI 换脸技术成功“复活”去世的父亲。视频中，这名男子为了更像自己的父亲，剃掉了胡须，用 AI 换脸录制视频，并模仿父亲的语气向自己的奶奶报平安。

无独有偶，音乐人包小柏也使用了类似的形式来“复活”已故女儿，通过 AI 技术制作了“数位（数字）女儿”，成功重现爱女的嗓音。

2021 年，包小柏 22 岁的女儿病故，此后包小柏决定攻读博士、钻研 AI 相关技术，并希望 AI 技术让女儿能够在数字世界里“复活”。他希望能够通过 AI 技术来重现爱女的嗓音，但由于女儿生前仅留下 3 句与妈妈视频通话时的英文对话，与录音室规模落差太大，AI 专业工程人员直言“痴人说梦”。但包小柏决定自己钻研，花费 10 个月终于做出了 2 小时的声纹。

然而，并不是所有人都将这项技术运用到思念亲人。以美国为例，2023 年全美老年人因为诈骗而损失了 16 亿美元（IT之家备注：当前约 115.2 亿元人民币），其中就有许多诈骗是利用 AI 技术来“克隆”熟人的声音，以及其他依靠 AI 生成的伎俩。

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