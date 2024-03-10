三星显示开建 8.6 代 OLED 生产线，预计 2026 年投产

IT之家 3 月 10 日消息，三星显示公司今日宣布，已开始建设新的 8.6 代 IT 有机发光二极管（OLED） 生产线，这是该公司为巩固其在全球平板显示器市场领导地位而采取的战略举措。

根据规划，三星显示将峨山中部工厂将现有的 L8 生产线改造为 A6 生产线，生产除智能手机外，面向 IT 设备的 8.6 代 OLED 面板。这将是三星显示器的第六条 OLED 生产线，计划今年安装主要设备，并于 2026 年开始大规模生产。

据IT之家了解，8.6 代是指“世代线”，几代线主要是指基板的尺寸，越大越可以生产大尺寸屏幕，或者一次工艺切割出更多的小尺寸屏，满足大屏幕需要或极大提高生产效率。

去年 11 月，国内厂商京东方发布公告，拟在四川省成都市投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，这也是国内首条 8.6 代 AMOLED 生产线。

▲ 京东方此前公告

根据官方披露，京东方该项目占地面积 92.52 万㎡（IT之家注：合约 1,388 亩），总投资 630 亿元，项目公司注册资本金 380 亿元。其中，京东方筹集资金 199.994 亿元，重产一期筹集资金 90.003 亿元，电子公司筹集资金 90.003 亿元，项目总投资与注册资本的差额部分通过项目公司外部融资解决。

京东方该项目建设的 G8.6（玻璃基板尺寸 2,290mm2,620mm） 产线在现有 G6（玻璃基板尺寸 1,500mm1,850mm） OLED 产线工艺技术基础上，进一步提升背板与 OLED 发光器件制备工艺，使用该技术的产品较上一代产品具有更低功耗和更长的寿命。由于本项目基板尺寸更大，切片效率更高，生产成本将更低。

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